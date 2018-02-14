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Совет муниципальных образований РТ может объявить конкурс на свой логотип

14 февраля 2018, 18:49

Совет муниципальных образований РТ может объявить конкурс на свой логотип Эмблему организации обсудили на заседании президиума совета.
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(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Егор Никитин). Совет муниципальных образований РТ намерен обзавестись новым запоминающимся логотипом. Об этом стало известно на первом в 2018 году заседании президиума совета.

Вопрос о новой эмблеме организации был последним в повестке заседания. Присутствующим показали три варианта новой эмблемы, однако ни один из них не устроил участников обсуждения.

В итоге решение о логотипе принято не было. Возможно, СМО РТ объявит конкурс на разработку новой эмблемы, пояснил глава организации Экзам Губайдуллин.

«Мы подумаем. Такое предложение было. Мы торопиться не будем, послушаем предложения о том, в какой форме, как все это сделать. Возможно [конкурс] будет объявлен», – отметил Губайдуллин в разговоре с корреспондентам ИА «Татар-информ».


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