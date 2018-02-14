ВТБ переходит на электронные отчеты при оценке недвижимости

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). ВТБ первым на рынке переходит от бумажных отчетов оценки квартир на электронные при оформлении ипотечных сделок. С 26 февраля услуга будет доступна всем клиентам банка.



Сформированные отчеты будут подписываться электронной подписью оценщика и в режиме онлайн передаваться в банк. Это позволит кредитной организации оперативно приступить к подготовке ипотечной сделки и исключить необходимость для клиента или оценщика физически доставлять отчет в банк.



«В тестовом режиме ВТБ принимал отчеты об оценке, подписанные электронной подписью, уже с конца 2017 года. Всего в таком формате мы обработали уже свыше 1000 документов. Уверены, что наш новый сервис сделает процесс оформления ипотеки еще более комфортным для клиентов», – комментирует Ольга Балаева, вице-президент ВТБ, руководитель департамента розничных кредитных рисков.



«Электронная форма позволит уйти от бумажного документооборота и провести ипотечную сделку намного быстрее. Нам важно перевести большинство ипотечных процессов в цифровой формат: чем ниже себестоимость продукта, тем больше выиграют наши клиенты. В перспективе это снизит издержки заемщика на оформление документов при получении кредита», – отметил Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного кредитования ВТБ.

Переход банка на электронные отчеты в оценке недвижимости – один из элементов на пути к цифровизации всего ипотечного процесса. Ранее ВТБ уже приступил к проведению ипотечных сделок с электронной регистрацией, срок оформления по которым в Росреестре сократился до двух-трех рабочих дней.



Также банком был запущен новый проект «Одобрено», который позволяет при продаже недвижимости предварительно провести комплексную проверку квартиры и подтвердить ее соответствие требованиям банка.