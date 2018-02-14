Власти Татарстана намерены снизить плату за содержание видеокамер в жилых домах

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Егор Никитин). Управляющие компании и органы местного самоуправления районов Татарстана обсудят с операторами систем видеонаблюдения возможность снижения платы за их услуги. Это ускорит повсеместное внедрение камер наблюдения в домах Татарстана и повысит безопасность жизни граждан. Такое решение принял президиум Совета муниципальных образований РТ на первом заседании 2018 года.

Изначально в повестке заседания значились несколько разных вопросов, однако установка видеонаблюдения в домах татарстанцев стала наиболее обсуждаемой темой. Единственное, о чем не спорили участники заседания, – о самой необходимости видеонаблюдения в жилых домах ради безопасности людей.

«Наша позиция – камеры должны быть везде. Они позволяют контролировать не только безопасность внутри поселений, но и качество предоставления услуг гражданам. Это уборка территорий, регулярный вывоз мусора и так далее. Поэтому эта услуга необходима», – заявил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

Он согласился, что с внедрением систем видеонаблюдения возникают трудности. С 2015 года в республике установлено 1180 камер за 193 млн рублей. Их установили операторы связи, но у них возникли трудности с платой за обслуживание этих камер. Единого источника средств для этого нет, отметил чиновник.

«При этом у нас есть районы, которые исполняют требования по содержанию на 100 процентов, а есть районы, где после установки камер источники их содержания отсутствуют», – рассказал Фролов.

Он добавил, что главный вопрос заключается в цене и привел в пример Казань, где цена эксплуатации камеры снизилась с 900 до 600 рублей, а источником средств является жилой фонд. Есть районы, которые уже включили затраты на содержание камер в состав жилищных услуг (ЖКУ), заметил спикер.

«Но мы прекрасно понимаем, что не всегда эти затраты можно включить в состав ЖКУ», –констатировал Алексей Фролов.

Системное внедрение видеонаблюдения в жилых домах проходит по программе «Безопасный город». Она была рассчитана на четыре года, но от правоохранительных органов поступило предложение ускорить ее внедрение в два раза. С этим предложением согласен Президент Татарстана Рустам Минниханов, заметил первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин.

«На сегодняшний день там, где эти камеры установлены, раскрытие преступлений серьезно выросло. Увеличилась доказательная база по этим преступлениям. Это дополнительная безопасность квартир, имущества жильцов», – подчеркнул он.

Нигматуллин добавил, что основной вопрос финансирования связан не с самой установкой камер. Этим занимается «Таттелеком», работающий по сервисной модели.

«Платят за картинку, которая предоставляется управляющим компаниям. Включение платы за видеонаблюдение – это не тариф, но его включение в общедомовые услуги возможно», – сказал первый вице-премьер РТ.

Другие спикеры отметили, что большинство жильцов не против видеонаблюдения ради своей безопасности, а вопросы возникают именно с оплатой услуги. Другие участники заседания предложили учитывать расходы на установку камер еще на этапе строительства жилых домов.

Окончательное решение этого вопроса Совета муниципальных образований РТ примет уже весной. Пока же президиум совета рекомендовал управляющим компаниям и органам МСУ узнать у операторов о возможностях снижения цен за обслуживание видеокамер.