Из бюджета РТ выделили 92,5 млн рублей на пешеходный мост у онкодиспансера

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Из бюджета РТ выделили 92,5 млн рублей на строительство моста для пешеходного перехода железнодорожных путей у Республиканского онкологического диспансера. Заказчиком работ выступило ГКУ «Главтатдортранс», сообщается на сайте госзакупок.
Срок исполнения работ — 20 декабря 2018 года.
Всего на реализацию проекта уйдет 160 млн рублей, сообщал в августе прошлого года заместитель главного инженера Горьковской железной дороги (ГЖД) Евгений Ананьин. Часть средств выделит ГЖД.