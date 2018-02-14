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Экономика и финансы

Из бюджета РТ выделили 92,5 млн рублей на пешеходный мост у онкодиспансера

14 февраля 2018, 18:50

Исполнитель должен будет завершить строительство моста для перехода железнодорожных путей у РКОД до конца этого года.
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(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Из бюджета РТ выделили 92,5 млн рублей на строительство моста для пешеходного перехода железнодорожных путей у Республиканского онкологического диспансера. Заказчиком работ выступило ГКУ «Главтатдортранс», сообщается на сайте госзакупок.

Срок исполнения работ — 20 декабря 2018 года.

Всего на реализацию проекта уйдет 160 млн рублей, сообщал в августе прошлого года заместитель главного инженера Горьковской железной дороги (ГЖД) Евгений Ананьин. Часть средств выделит ГЖД.


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