Роспотребнадзор назвал имя шантажирующей казанских предпринимателей мошенницы

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Роспотребнадзор назвал имя мошенницы, которая шантажирует предпринимателей Казани. Женщина представляется юристом надзорного органа и вымогает деньги у управленцев в обмен на комплект якобы необходимых нормативно-правовых актов «в связи с плановой проверкой».

По информации, которую специалистам сообщил владелец одной из торговых точек Казани, звонок ему был совершен женщиной, представляющейся Абдуллиной Вероникой Сергеевной (телефонный номер: 89996529268). Мошенница потребовала перечислить на банковскую карту две тысячи рублей.

«Являясь территориальным органом федерального органа исполнительной власти, управление и его территориальные отделы не имеют никакого отношения к перечислению денежных средств за оплату различного рода услуг. Все случаи обращения неизвестных лиц, указанные выше, являются мошенничеством», – сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по РТ Миляуша Замалиева.

Специалисты надзорного органа просят предпринимателей Казани быть бдительными и сообщать обо всех подобных фактах вымогательства от имени должностных лиц Роспотребнадзора в правоохранительные органы.