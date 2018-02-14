Tele2 выяснила музыкальные предпочтения своих абонентов

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Tele2 публикует рейтинг самых популярных мелодий среди абонентов Татарстана. Хит-парад составлен на основе предпочтений пользователей, заменивших сигнал вызова на любимую композицию с помощью популярной услуги «Гудок».

Рейтинг самых популярных композиций возглавил трек «Романс» в исполнении группы «Пицца». На втором месте – мелодия «Номер 1» от ARTIK & Asti, на третьем – рождественская «Jingle Bells» от Parem. В топ-5 также вошли Serebro с хитом «В космосе» и группа «Время И Стекло» с песней «Тролль». Сразу за пятеркой лидеров в рейтинге закрепилась мелодия «Human» от Rag'n'Bone Man. В период новогодних каникул абсолютным лидером по популярности на протяжении двух недель оставалась музыкальная композиция «Happy New Year» группы АВВА.

Абонентам Tele2 доступны десятки тысяч мелодий в специальном каталоге на сайте gudok.tele2.ru. Абонентская плата за услугу «Гудок» составляет 2,5 рубля в сутки. Пользователи сервиса могут создавать плейлисты, настраивать время и день недели проигрывания, обмениваться треками с друзьями.

Чтобы воспользоваться услугой «Гудок», достаточно зайти в голосовое меню, набрав номер 0550, или посетить интернет-портал gudok.tele2.ru. Каталог мелодий постоянно обновляется.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2: «Сегодня многие выбирают предложения, позволяющие подчеркнуть свою индивидуальность, а мы, в свою очередь, развиваем такие сервисы для своих клиентов. “Гудок“ – одна из самых популярных дополнительных услуг Tele2. Сервис понятен и удобен в использовании – с помощью короткого номера стандартные гудки можно заменить на любимый трек или выбрать лучшее из популярных хитов радиостанций. Меломаны могут подключить опцию “Гудок дня“ и ежедневно радовать своих друзей новой хитовой мелодией выбранного жанра. А для тех, кому важен спокойный сон, предусмотрена опция “Ночной гудок“ – все звонящие будут слышать специальное голосовое сообщение с просьбой перезвонить утром».

Абонентам Tele2 доступны различные дополнительные опции. Например, «Свой гудок» позволяет установить любой звуковой файл с компьютера абонента, а с помощью опции «Скопируй» пользователи могут копировать понравившиеся мелодии у другого клиента Tele2.

Tele2 также запустила услугу «Мелодия для себя». Она позволяет устанавливать музыкальные композиции вместо стандартного гудка при совершении исходящих вызовов. Подключить опцию «Мелодия для себя» можно на сайте оператора, позвонив на номер 604 или при помощи команды *130*5#. Услуга позволяет настроить проигрывание мелодий определенного жанра для всех исходящих вызовов.

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам III квартала 2017 года абонентская база компании составила 40,3 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.