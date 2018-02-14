(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич назвал Марий Эл регионом с низкой самостоятельностью бюджета. В ходе совещания по вопросам сбалансированности бюджета республики, которое прошло 13 февраля в Йошкар-Оле, он отметил, что за 2015 – 2017 годы общий объем помощи региону из федерального бюджета составил 27,4 млрд рублей.

В числе основных финансовых проблем региона Бабич отметил также сохранение значительной долговой нагрузки на бюджет, ранее неучтенную кредиторскую задолженность перед подрядчиками, которые строят объекты по республиканской адресной инвестиционной программе. В 2017 году «скрытая» кредиторская задолженность была выявлена Счетной палатой РФ и стала неприятным сюрпризом для нового руководства региона.

Однако, как подчеркнул полномочный представитель Президента РФ в ПФО, по итогам 2017 года в Марий Эл наметилась положительная тенденция. Повысилось качество управления региональными финансами местным Правительством, что позволило сбалансировать показатели бюджета региона на 2018 год.