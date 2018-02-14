Михаил Бабич проинспектировал строительство кадетского корпуса в Чувашии

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Полномочный представитель Президента Российской Федерации в ПФО Михаил Бабич проинспектировал ход строящегося комплекса Чувашского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова, сообщает пресс-служба постпреда.

Новейшее инновационное образовательное учреждение должно быть построено к 1 сентября 2018 года. Здесь будут созданы улучшенные условия для образовательного и воспитательного процессов. За счет строительства второго спального корпуса на 250 мест предполагается увеличить При этом количество обучающихся кадетов планируется увеличить до 400 человек благодаря строительству второго корпуса на 250 мест.

Также здесь обустроят полноценное спортивное ядро для совершенствования физподготовки, в том числе Региональный центр по хоккею, доступный для всех жителей Чебоксар. Помимо этого, благоустроят парковую зону, прилегающую к новому комплексу кадетского корпуса: замостят дорожки, установят фонтаны, аттракционы, детские площадки с местами для семейного отдыха и полностью оснастят инженерную инфраструктуру парка.

Чувашский кадетский корпус – шестой из созданных в рамках реализации окружного проекта «КаДетство». Здесь, начиная с пятого класса, смогут обучаться школьники не только из Чувашии, но и других регионов страны. выпускать учреждение будет специалистов для Воздушно-космических сил Российской Федерации.

«Мы очень большое значение придаем строительству Чувашского кадетского корпуса. Почему? Потому что он строится с нуля, на новой площадке, строится в очень короткие сроки, несмотря на то, что у нас на организационном этапе был ряд трудностей. По большому счету мы вошли в график строительства. И первую очередь этой работы, соответственно, к первому сентября 2018 года мы завершим. По инициативе республиканских властей парк включили в проект "Комфортная городская среда", выделены существенные средства, хотя и были протестные настроения людей относительно парка. Я надеюсь, парк станет изюминкой Чебоксар и любимым местом для горожан. Я напомню, что "Комфортная городская среда" – это инициатива нашего Президента Владимира Владимировича Путина. И Чебоксары, как и все регионы нашей страны, получили на это существенные средства. Программа рассчитана на пять лет, и этот парк в ближайшие два – три года будет приведен в очень красивое комфортное состояние», – сказал по итогам осмотра Михаил Бабич.

