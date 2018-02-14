Пилоты «КАМАЗ-Мастера» рассказали студентам Набережных Челнов об истории своего успеха

(Набережные Челны, 14 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Пилоты команды «КАМАЗ-Мастер» рассказали студентам Набережных Челнов и Альметьевска об истории своего успеха. Встреча прошла в Инжиниринговом центре КФУ в Автограде, а утром аналогичное мероприятие прошло в Альметьевске.

Со студентами вузов и ссузов встретились руководитель команды Владимир Чагин, победитель ралли «Дакар-2018» Эдуард Николаев и заняшний в нынешней гонке третье место пилот Айрат Мардеев. Во встрече приняли участие директор Набережночелнинского института КФУ Махмут Ганиев, начальник Управления образования и по делам молодежи Челнов Винер Харисов, исполнительный директор проекта «Кадровый резерв» Андрей Петухов, а также представители Городского студенческого совета.

Перед входом в здание, где прошло мероприятие, всех встречал спортивный грузовик «КАМАЗ», студенты и молодежь охотно фотографировались на его фоне.

На встрече Владимир Чагин рассказал о команде, ее истории. По его словам, первые награды престижного ралли «Дакар» были завоеваны лишь через 12 лет с момента создания команды. Сам Чагин в качестве пилота одержал семь побед. Также он рассказал о том, что с недавних пор команде передан городской картодром, где выращиваются будущие чемпионы, создана команда «КАМАЗ-Мастер-юниор». Для студентов города в прошлом году провели первый чемпионат, в котором приняли участие порядка 20 человек. Чемпионат состоится и в этом году.

Эдуард Николаев рассказал студентам о том, что он будучи еще студентом вел активную жизнь. Рассказал он и о нынешнем ралли, подчеркнув, что это было одним из самых сложных этапов в его карьере. На этой гонке за один этап до финиша его отделяла одна секунда от лидера Федерико Вильягра. Как отметил Владимир Чагин, соперник был намного опытнее Эдуарда Николаева, но победил в гонке молодой пилот команды «КАМАЗ-Мастер».

«Без тренировок проехать маршрут в 10 тысяч километров и более невозможно. К нам три раза в год приезжает команда с лабораторией, которая проводит гипоксические тренировки, связанные с высокогорьем. Именно на "Дакаре" мы сталкиваемся как раз с высокогорьем: это было и в Чили, и Боливии. В рамках подготовки нам всем индивидуально выдается специализированное оборудование, с которым мы спим у себя дома на протяжении двух недель, в том числе и в палатке», – рассказал Эдуард Николаев.

Андрей Петухов, выступая перед студентами Автограда рассказал о молодежной политике Татарстана и крупных победах и проектах, реализованных в 2017 году. Он отметил, что Татарстан признан одним из лучших регионов России по реализации молодежной политики. Он также выразил благодарность Набережным Челнам за ту работу, которая делается, отметив, что Автоград ежегодно занимает лидирующие позиции в рейтинге среди всех муниципалитетов.

Студенты охотно задавали чемпионам свои вопросы, которые касались как личных тем, так и подготовки к гонкам. Отметим, что подобные встречи пройдут по всей республике. «КАМАЗ-Мастер безусловно гордость нашего города, республики и страны. Сегодня нам удалось узнать, что стоит за их победами, какие испытания и трудности приходится преодолеть. И самое главное, что является причиной мотивации наших ребят для столь успешного выступления в гонках. Было очень приятно пообщаться и узнать больше о наших челнинских спортсменах», - сказал председатель Городского студсовета Давид Арушанян.

Сегодня в составе команды «КАМАЗ-Мастер» – пять обладателей Кубка мира, 15 мастеров спорта международного класса, 11 заслуженных мастеров спорта России, 14 мастеров спорта. Уникальность команды в том, что она единственная среди элиты международных ралли сама разрабатывает, проектирует, собирает гоночные грузовики и выступает на них в соревнованиях.