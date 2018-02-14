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Бадминтонистка Косецкая одержала вторую победу на чемпионате Европы в Казани

14 февраля 2018, 17:38

В матчевой встрече сборных России и Эстонии татарстанская спортсменка в двух геймах обыграла Кристин Куубу.
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(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Татарстанская бадминтонистка Евгения Косецкая одержала свою вторую победу на чемпионате Европы в Казани – в матче сборных России и Эстонии спортсменка уверенно переиграла Кристин Куубу.

Серьезная борьба в матче получилась только в первом гейме: его Косецкая выиграла с преимуществом в три очка (21:18). Во втором игровом отрезке для татарстанской спортсменки все сложилось куда проще – 21:12 и 2:0 в матче.

Это уже второе очко, заработанное Косецкой для сборной России: накануне в матчевой встрече россиянок и команды Турции она также в двух геймах была сильнее Неслихан Йигит.


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