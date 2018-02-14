Бадминтонистка Косецкая одержала вторую победу на чемпионате Европы в Казани

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Татарстанская бадминтонистка Евгения Косецкая одержала свою вторую победу на чемпионате Европы в Казани – в матче сборных России и Эстонии спортсменка уверенно переиграла Кристин Куубу.

Серьезная борьба в матче получилась только в первом гейме: его Косецкая выиграла с преимуществом в три очка (21:18). Во втором игровом отрезке для татарстанской спортсменки все сложилось куда проще – 21:12 и 2:0 в матче.

Это уже второе очко, заработанное Косецкой для сборной России: накануне в матчевой встрече россиянок и команды Турции она также в двух геймах была сильнее Неслихан Йигит.