Председатель «Милли Шура» пригласил в Казань преподавателей татарской школы из Челябинска

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Алсу Исмагилова). Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар «Милли Шура» Василь Шайхразиев пригласил в Казань директора и учителей средней общеобразовательной школы № 81 им. М.Джалиля города Челябинск. «Встретимся, поговорим о деятельности школы, обсудим проблемы нехватки учебных принадлежностей и кадров», – разъяснил Шайхразиев коррепонденту «Татар-информ».

«Школа им. М.Джалиля – единственная татарская школа в Челябинской области, здесь преподается татарский язык. Многие предметы дети изучают на русском языке, но и с удовольствием учат татарский язык, поют и рассказывают стихи на родном языке. Для нас это гордость. Родители и дети хотят сохранить свой язык. Данная школа, как и татарские школы в других регионах, работает совместно с Конгрессом татар, Министерством образования и науки РТ», – отметил председатель «Милли Шура». Он подчеркнул, что среди учащихся школы есть участники и победители олимпиад, фестивалей.

В данный момент в школе обучаются 783 учащихся.

Председатель «Милли Шура» Василь Шайхразиев приехал в Челябинск с деловым визитом. Здесь он встретился с руководителями татарских общественных организаций Уральского федерального округа, принял участие в возложении цветов к памятнику Мусы Джалиля, а также побеседовал с заместителем Председателя Законодательного собрания, председателем Ассамблеи народов Челябинской области Александром Журавлевым.