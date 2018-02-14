Российские хоккеисты сенсационно проиграли в первом матче на Олимпиаде

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Хоккеисты сборной России проиграли команде Словакии в первом матче на Олимпийских играх в Пхенчхане, матч завершился со счетом 3:2 в пользу словаков.

В первом периоде россияне за пять минут сумели забросить две шайбы: сначала Владислав Гавриков отличился с помощью рикошета от защитника, затем Кирилл Капризов технично подправил бросок партнера по команде от синей линии. Поначалу казалось, что словацкие хоккеисты растерялись в такой ситуации, но им удалось выровнять положение: еще до первого перерыва две контратаки точными бросками завершили Петер Олвецки и Мартин Бакош.

Во втором игровом отрезке обе команды активно сыграли в атаке, имели моменты, но не смогли их реализовать. У российской сборной шикарные шансы имели Павел Дацюк и Илья Ковальчук, в составе словаков самый опасный момент создал Марек Дялога. В концовке обе команды чуть подвела дисциплина, но в неравных составах голов также забито не было.

На экваторе третьего периода словаки реализовали удаление Ивана Телегина и вышли вперед – грамотную атаку своей команды точным броском завершил Петер Черешняк. Россияне взвинтили темп и едва не поплатились: сборная Словакии имела два опаснейших момента, но голкипер российской команды Василий Кошечкин оставил свою команду в игре. За полторы минуты до конца сборная России еще и осталась в меньшинстве – Алексей Марченко своим удалением значительно минимизировал шансы свой команды на спасение. В итоге забить спасительную шайбу подопечные Знарка не смогли: словаки сенсационно обыгрывают Россию на Олимпиаде.

