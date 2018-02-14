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Экономика и финансы

Объем мирового халяльного рынка превысил 2 трлн долларов

14 февраля 2018, 23:16

«Агросила» ежегодно выпускает до 12 тыс. тонн продукции, соответствующей всем нормам шариата и разрешенной к употреблению приверженцам ислама.
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(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). По данным Международного центра стандартизации и сертификации «Халяль», объем мирового халяльного рынка составляет уже 2,6 трлн долларов, продолжая при этом расти. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского холдинга «Агросила».

Холдинг ежегодно выпускает до 12 тыс. тонн продукции, которая соответствует всем нормам шариата и разрешена к употреблению приверженцам ислама. 

Молочный завод холдинга в марте этого года запустит производство молока под знаком «халяль», в дальнейшем руководство компании намерено расширить ассортимент. 

Еще одним ключевым событием в рамках развития этого направления станет запуск предприятием «Агросила. Челны МПК» производства сырокопченой халяльной продукции. На это выделены отдельные производственные линии, куда поступает халяльное сырье.


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