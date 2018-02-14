Объем мирового халяльного рынка превысил 2 трлн долларов

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). По данным Международного центра стандартизации и сертификации «Халяль», объем мирового халяльного рынка составляет уже 2,6 трлн долларов, продолжая при этом расти. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского холдинга «Агросила».

Холдинг ежегодно выпускает до 12 тыс. тонн продукции, которая соответствует всем нормам шариата и разрешена к употреблению приверженцам ислама.

Молочный завод холдинга в марте этого года запустит производство молока под знаком «халяль», в дальнейшем руководство компании намерено расширить ассортимент.

Еще одним ключевым событием в рамках развития этого направления станет запуск предприятием «Агросила. Челны МПК» производства сырокопченой халяльной продукции. На это выделены отдельные производственные линии, куда поступает халяльное сырье.