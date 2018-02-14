Росавиация начнет контролировать цены на авиабилеты к ЧМ-2018

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Росавиация с 10 марта начнет мониторить цены на авиаперевозки в период проведения чемпионата мира по футболу. Об этом заявил министр транспорта России Максим Соколов на правительственном часе в Совете Федерации, сообщает «Интерфакс».

В случае выявления нарушений об этом проинформируют ФАС России, подчеркнул министр.

Росавиация начала уведомлять авиакомпании о запрете на повышение цен авиабилетов во время проведения чемпионата.

Повышать цены авиакомпаниям запрещает закон «О подготовке и проведении в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка Конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в том числе и в Казани. Для приема болельщиков будут задействованы 13 аэропортов страны.