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Росавиация начнет контролировать цены на авиабилеты к ЧМ-2018

14 февраля 2018, 23:05

Для приема футбольных болельщиков будут задействованы 13 аэропортов страны, в том числе и в Казани.
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(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Росавиация с 10 марта начнет мониторить цены на авиаперевозки в период проведения чемпионата мира по футболу. Об этом заявил министр транспорта России Максим Соколов на правительственном часе в Совете Федерации, сообщает «Интерфакс».

В случае выявления нарушений об этом проинформируют ФАС России, подчеркнул министр.

Росавиация начала уведомлять авиакомпании о запрете на повышение цен авиабилетов во время проведения чемпионата.

Повышать цены авиакомпаниям запрещает закон «О подготовке и проведении в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка Конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в том числе и в Казани. Для приема болельщиков будут задействованы 13 аэропортов страны.


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