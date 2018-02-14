В январе этого года выработка электроэнергии в РТ увеличилась на 8,5 процента

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В январе этого года выработка электроэнергии в Татарстане увеличилась на 8,5 процента по сравнению с прошлогодним показателем, сообщает пресс-служба филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Средней Волги» (ОДУ Средней Волги).

В энергосистеме Самарской области выработка увеличилась на 25,4 процента, Республики Мордовия – на 14,1 процента, Нижегородской области – на 10,2 процента, в Ульяновской области и в Чувашии – на 3,9 процента. Увеличение показателя связано с увеличением выработки тепловых энергетических станций и гидроэлектростанций.

В январе 2018-го выработка электроэнергии была выше аналогичного показателя прошлого года в большинстве регионов Объединенной энергосистемы Средней Волги, кроме Саратовской области (снижение составило 15,5 процента) и Республики Марий Эл (15 процентов).