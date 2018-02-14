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Культура

На День культуры Татарстана жителей Калуги удивят кухней и костюмами

14 февраля 2018, 21:04

Всех пришедших на праздник угостят блюдами национальной кухни и удивят татарскими костюмами, сшитыми по старинным канонам.

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В Калуге 24 февраля состоится День культуры Татарстана. Мероприятие пройдет под лозунгом: «Время, события, люди, год 2017-й», сообщает сетевое информационное издание Калужского региона.

Всех пришедших на праздник угостят блюдами национальной кухни и удивят татарскими костюмами, сшитыми по старинным канонам. Также гостям покажут изделия, выполненные в различных техниках прикладного творчества. На сцене выступит ансамбль татарской песни «Дуслык».

Ведущими вечера будут Расима Фроловичева – заместитель председателя национально-культурной автономии и Регина Баянова – активист калужской татарской диаспоры. Ведущие расскажут о больших событиях прошлого года.

На День культуры РТ соберутся разные поколения татар, проживающих на территории Калужской области. В празднике своей национальной культуры они приглашают принять участие всех желающих.


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