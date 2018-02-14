Лучшие работы Лондонского анимационного фестиваля покажут в Казани

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). С 23 по 27 февраля в Казани пройдет Лондонский международный анимационный фестиваль LIAF-2018. В Доме актера им. М. Салимжанова за четыре вечера будут показаны лучшие мультфильмы, созданные в мире за последний год.

«Лондонский фестиваль – один из наших продуктов, которые мы внедрили наряду с другими. Четыре дня, за исключением 24 февраля, субботы, – нормальный киношный уикэнд, идеальный формат для креативного контента. Полуторочасовая программа вобрала победителей разных европейских конкурсов, так что казанцы увидят только самое интересное, лучшее», – рассказал корреспонденту «Татар-информ» директор по кинопоказам проекта «Время кино» Александр Ишимов.

Российских работ на Лондонском фестивале не будет. Однако интересные эксперименты в разных жанрах и техниках, смелые провокации и просто добрые мультфильмы (всего 12 работ) поднимут настроение киноманам всех возрастов.

