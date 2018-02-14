Президент МОК попытался оправдаться перед российскими олимпийцами

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на сегодняшней встрече с российскими олимпийцами в Пхенчхане объяснил, почему не все лидеры сборной России оказались приглашены на Олимпийские игры. Об этом сообщает «Р-Спорт».

По мнению президента МОК, возглавляемая им организация дала возможность молодым российским спортсменам стать послами «чистого» спорта в своей стране.

«Мы предприняли ряд мер, у нас больше данных и доказательств, выслушали российскую сторону, получили дополнительные данные от WADA (Всемирного антидопингового агентства). Больше данных от криминологических экспертов по царапинам и так далее. И мы ввели санкции против такой атаки на честность спорта, приняли самые жесткие санкции в адрес ОКР. Исключили всех должностных лиц Минспорта, вице-премьеру России (Виталию Мутко – прим. Т-и) на всю жизнь запретили принимать участие в олимпийских мероприятиях», – подчеркнул Бах.

Функционер также добавил, что МОК предоставил возможность молодым россиянам принять участие в Играх после всех необходимых проверок. «Мы дали возможность новому поколению российских спортсменов стать послами "чистого" спорта в своей стране и показать населению России, что если вы "чистый" спортсмен, это приносит должные результаты», – заключил президент МОК.