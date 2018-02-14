(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). «АК БАРС» Банк принимает участие в Поволжском агропромышленном форуме, который стартовал сегодня в Казани.

Организаторы подготовили участникам обширную деловую программу. Председатель правления ПАО «АК БАРС» БАНК Зуфар Гараев принял участие в заседании коллегии Минсельхозпрода РТ, где подвели итоги работы агропромышленного комплекса Республики Татарстан в 2017 году и озвучили планы на 2018 год.

В дни форума на 21-й международной специализированной выставке «Агрокомплекс: Интерагро. Анимед. Фермер Поволжья» банк представит продукты и услуги для корпоративных клиентов, среди которых – банковская гарантия, РКО и кредитная программа, реализуемая совместно с Минсельхозом РФ «Льготная программа АПК».

«Сегодня мы продолжаем работать над кредитованием предпринимателей во всех сферах экономики и традиционно делаем акцент на отрасль сельского хозяйства. Совместная программа с Министерством сельского хозяйства позволила в 2017 году поддержать предпринимателей на сумму порядка 700 млн рублей. При этом на 2018 год уже выявлена потребность предпринимателей на сумму в 5 млрд рублей», – подчеркнул первый заместитель председателя правления ПАО «АК БАРС» БАНК Радик Саляхутдинов.

Эксперты из 200 предприятий 29 регионов России, Беларуси, Германии и Польши обсудят техническую и технологическую модернизацию АПК Татарстана, развитие органического сельского хозяйства и внедрение инноваций в отрасли. Форум продлится до 16 февраля.