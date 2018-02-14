Первая родившая в 2018 году сельчанка из Татарстана обратилась в соцзащиту за новой выплатой

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Первая сельская жительница Татарстана, родившая в 2018 году третьего ребенка, обратилась в социальную защиту за новой единовременной выплатой. Жительнице Лаишевского района полагается 100 тысяч рублей. Об этом сообщила сегодня в интервью ИА «Татар-информ» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.



«В семье жительницы Лаишевского района 11 января родилась дочка. Малышка является долгожданным ребенком. Ее семья теперь стала многодетной. Мама девочки получит новую социальную выплату в размере 100 тысяч рублей», – рассказала Зарипова.

Отец новорожденной работает водителем, а мама трудится в сельской больнице. Это молодая семья, но несмотря на юный возраст, у супругов уже трое детей. Мама девочки моложе 29 лет, поэтому попадает под условия новой республиканской программы.

Единовременные выплаты полагаются женщинам, постоянно проживающим в сельской местности Татарстана не менее трех лет, при рождении первого и третьего ребенка. Женщины в возрасте до 25 лет при рождении первого ребенка получат единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей. Женщины в возрасте до 29 лет при рождении третьего ребенка – единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей.

Новые меры социальной поддержки для матерей при рождении первого и третьего ребенка введены в 2018 году в Татарстане по инициативе Президента РТ Рустама Минниханова. Специалисты Минтруда РТ уверены, что республиканская программа повысит рождаемость в деревнях и селах.

