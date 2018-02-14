Минтруд РТ: около 2,5 тысячи сельских мам получат новые выплаты в связи с рождением ребенка

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Новые выплаты, введенные в Татарстане в 2018 году, получат в первый год реализации программы около 2,5 тысячи сельских мам, родивших первенцев и третьих детей в семье. Об этом сообщила сегодня в интервью ИА «Татар-информ» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Мы прогнозируем, что около 2 тысяч жительниц сел в возрасте до 25 лет получат новую выплату по случаю рождения первого ребенка. Около 400 женщин в возрасте до 29 лет родят третьего ребенка», – отметила она.

Единовременные выплаты полагаются женщинам, постоянно проживающим в сельской местности Татарстана не менее трех лет, при рождении первого и третьего ребенка. Женщины в возрасте до 25 лет при рождении первого ребенка получат единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей. Женщины в возрасте до 29 лет при рождении третьего ребенка – единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей.

