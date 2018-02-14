В Казани показали фильм о полном избавлении от глухоты

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). В Казани прошел единственный показ документального 40-минутного фильма «Пусть мир услышит». Картину, рассказывающую о полном избавлении от глухоты, смогли посмотреть лишь нескольков десятков казанцев.

Как рассказал корреспонденту «Татар-информ» автор идеи и сорежиссер фильма Аркадий Соснов, картина «Пусть мир услышит» – проект некоммерческий, поэтому в широкий прокат не выйдет.

«Премьера состоялась в ноябре прошлого года в Москве. Видя большой интерес и широкий резонанс, который вызвала картина у общественности, мы стали показывать картину в разных городах России. 12 февраля она доехала и до Казани, где мы представили ее на Всероссийской конференции "Реабилитация детей с нарушениями слуха"», – отметил Соснов. Однако, добавил он, приехать еще раз и показать фильм в одном из кинотеатров города будет возможным, только при содействии татарстанский властей и общественности.

«Наш фильм – то решение проблем, на примере которого реально показать, каким эффективным может быть сотрудничество медицины, власти, общественности, всех социальных структур. Если приглашение поступит, в конце апреля, когда станет потеплее, мы сможем приехать и показать картину еще раз», – уверен режиссер.

Картина «Пусть мир услышит» снималась в четырех странах: России, Казахстане, Австрии и Словакии. Она рассказывает о трех реальных судьбах людей, которые в детстве или подростковом возрасте полностью потеряли слух. Однако современные медицинские технологии, в частности, кохлеарные импланты, операции по вживлению которых проводят на основе выделяемых государством квот, помогли им полностью восстановить слух.

По словам создателей, в дальнейшем фильм будет дополняться новыми историями излечения. Возможно, одним из героев картины станет и татарстанец.

Полное интервью с Аркадием Сосновым читайте на портале «События».

