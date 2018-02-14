Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Гройсман: Украина не может прожить без внешней финансовой поддержки

14 февраля 2018, 22:06

Страна вынуждена отдавать многомиллиардные внешние долги, объяснил Премьер-министр страны.
СМИ: Разведка Минобороны использовала «троллинг» во время событий на Майдане
Госдума заставит Европу понять, что произошло в Осетии
Экспорт зерна из Украины за прошедший сезон сократился в 3 раза
Украинские пограничники больше не будут ставить печати в паспорта россиян
ВТО: Украина хочет на равных торговать с Евросоюзом

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В настоящее время Украина не может существовать без внешней финансовой поддержки из-за того, что вынуждена отдавать внешние долги на сумму в несколько миллиардов. Об этом на заседании Правительства заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает РИА Новости. 

Причиной зависимости страны от внешней финансовой поддержки является то, что предыдущая власть накопила большие внешние долги, считает Премьер-министр. В настоящее время Украина тратит 130 млрд гривен только на обслуживание внешних долгов, отметил он.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter