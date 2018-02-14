Гройсман: Украина не может прожить без внешней финансовой поддержки

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В настоящее время Украина не может существовать без внешней финансовой поддержки из-за того, что вынуждена отдавать внешние долги на сумму в несколько миллиардов. Об этом на заседании Правительства заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает РИА Новости.

Причиной зависимости страны от внешней финансовой поддержки является то, что предыдущая власть накопила большие внешние долги, считает Премьер-министр. В настоящее время Украина тратит 130 млрд гривен только на обслуживание внешних долгов, отметил он.