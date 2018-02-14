Число безработных в Татарстане выросло почти до 13 тысяч человек

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). За неделю число официально зарегистрированных безработных жителей Татарстана увеличилось на 229 человек. Всего в органах службы занятости республики зарегистрировано 12 тыс. 926 безработных. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составляет 0,63 процента от общей численности рабочей силы. Работодатели заявили в органы службы занятости населения информацию о 36 тыс. 822 вакансиях. Только за неделю работодатели предложили 3 тыс. 57 новых вакантных рабочих мест. Коэффициент напряженности на рынке труда условно составляет 0,35 человека на одну вакансию», – говорится в сообщении министерства.

В период с 6 по 13 февраля признаны безработными еще 838 татарстанцев, 766 из них ранее имели работу. 51 человек приобрел статус официального безработного в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников.

