КАМАЗ запустил фотопроект «ZAVODчанки» с красивыми девушками

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). На КАМАЗе стартовал необычный проект под названием «ZAVODчанки», сообщают «Вести КАМАЗа».

В рамках проекта девушки разных подразделений автогиганта рассказывают о своей работе и вкладе в производство большегрузов.

Каждую неделю проект будет знакомить с новой сотрудницей. Организаторы отмечают, что красивые девушки делают рабочий день краше.

Первой в проекте предстала Алиса Гибадуллина, мастер ОТК автомобильного завода. Девушка устроилась на завод контролером пять лет назад во время обучения на заочном отделении.

После учебы Алиса решила остаться на предприятии. Ее быстро повысили, и сейчас Гибадуллина – мастер отдела технического контроля. Под ее руководством работают 13 человек: десять контролеров ОТК и три водителя-испытателя. Молодой сотрудник уже получила почетную грамоту ПАО «КАМАЗ».

Любовь к автомобилестроению передалась девушке от родителей: на этом же заводе с 1977 года работает ее мама.