Алексей Песошин встретился с лауреатами специальной госстипендии РТ

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Диана Авакян). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин встретился с лауреатами специальной государственной стипендии РТ. Встреча прошла в Кабинете Министров республики.

По итогам 2017 года лауреатами специальной государственной стипендии Республики Татарстан стали 90 человек. Среди них – 22 аспиранта и адъюнкта, 48 студентов вузов и курсантов военных училищ и образовательных организаций МЧС, 20 студентов профессиональных образовательных организаций.

Аспирантам выплатят 33,3 тыс. рублей, студентам вузов и курсантам военных училищ – 27,8 тыс. рублей, студентам ссузов – 16,7 тыс. рублей.

Более 75 процентов победителей стипендии (68 человек) обучаются в Казани. Большая часть стипендиатов (47 человек) – девушки.

«На вас возлагаются очень большие надежды. От позиции студенческой молодежи в общественно-политической жизни и ее активности будет зависеть продвижение Российской Федерации. В связи с этим особую актуальность сегодня приобретает поиск новых форм участия молодежи в общественно-политической жизни страны, создание новых условий и возможностей для решения молодыми гражданами их собственных задач и задач общества», – заявил в приветственном слове Алексей Песошин.

Со студенчеством связаны практически все крупные татарстанские проекты и компании в нефтехимии, машиностроении, ИТ-сфере: ОЭЗ «Алабуга», «Танеко», завод Ford Sollers, Иннополис, отметил глава республиканского Правительства. «Уверен, что многие из вас найдут в этих проектах применение своим знаниям и талантам», – обратился Премьер-министр к стипендиатам.

Один из победителей стипендии – аспирант КФУ Тимур Абсалямов – предложил создать единый информационный портал с информацией обо всех конкурсах, грантах и стипендиях для студентов РТ. «Вариации на подобную тему существуют, но информация там хаотичная. Я же хотел предложить такой портал, где информация была бы грамотно разложена на категории и охватывала максимальное количество доступных конкурсов», – поделился с собравшимися аспирант.

Учитывая опыт конкурса «Лидеры России», президент Лиги студентов Татарстана Элькин Искендеров выступил с инициативой реализации подобного кадрового проекта для лучших студентов РТ. «Мы это видим в качестве платформы, на которой собраны лучшие студенты и заинтересованные в сильных кадрах руководители крупных компаний и предприятий», – пояснил докладчик.

Специальная государственная стипендия РТ учреждена в 1998 году в целях усиления государственной поддержки в получении профессионального образования, сохранения и развития интеллектуального потенциала региона. Она вручается студентам вузов и ссузов, проявившим выдающиеся способности в учебной и научной деятельности. Обладателями специальной государственной стипендии Республики Татарстан за прошедшие годы стали 332 аспиранта и адъюнкта, 693 студента образовательных организаций высшего образования и курсантов, 160 студентов организаций профессионального образования.