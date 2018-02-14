Рустам Минниханов поручил подготовить программу капремонта объектов культурного назначения Казани

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение Правительству РТ подготовить программу комплексного капитального ремонта объектов культурного назначения в Казани.

Ремонтные работы планируется провести в культурном центре «Сайдаш» в Советском районе города, ДК имени С. Саид-Галиева в поселке Дербышки и ДК «Железнодорожников» в поселке Юдино Кировского района Казани, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Кроме того, в рамках программы планируется завершить ранее начатые строительные работы в КЦ «Чулпан», который является единственным культурным центром в Приволжском районе Казани, а также концертно-репетиционной базой ансамбля танца «Казань» и детской хореографической школы-студии народного танца «Казань».

Дом культуры в Дербышках был построен в 1959 году в стиле сталинского ампира, он является объектом культурного наследия. Учреждение работает не только для жителей поселка, но и для проживающих в соседних жилых массивах Киндери, Большие Дербышки и Аки, имеет давнюю историю и сложившиеся традиции.

ДК «Железнодорожников» же в Юдино за свою долгую историю превратился в один из символов поселка, которому в этом году исполнится сто лет.