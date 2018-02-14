В Татарстане впервые проходит этап WorldSkills Russia по бетонным строительным работам

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ). В Казани проходит региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Бетонные строительные работы». Соревнования организованы на базе Казанского строительного колледжа.

В состязаниях участвуют пять команд. Это студенты второго и третьего курса Казанского строительного колледжа, Лениногорского политехнического колледжа и Камского строительного колледжа имени Е. Н. Батенчука, а также представители заводов ООО «Казанский ДСК» и ООО «АК БАРС Строй». За 21 час командам необходимо выполнить два задания по изготовлению железобетонных конструкций.

«Победители региональных соревнований смогут представить республику на федеральном уровне. Дальше нас ждет мировой чемпионат, который пройдет в 2019 году в Казани», – рассказала главный эксперт турнира Альфия Абдулхакова.

Ранее соревнования по данной компетенции в стране не проводились. Впервые российская сборная приняла участие в мировом чемпионате по этой компетенции в Абу-Даби в октябре 2017 года. Тогда команда заняла четвертое место, рассказал тренер сборной РФ по компетенции «Бетонные строительные работы» Юрий Сосульников.

«Теперь наша задача транслировать эти знания и навыки на все регионы. Казань – это первый регион после Москвы, который принимает у себя этот чемпионат, в республике ценят будущее наших ребят», – подчеркнул Сосульников.