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Общество

На Черном озере пройдет благотворительный мастер-класс по фигурному катанию

14 февраля 2018, 19:28

Вся выручка от проката инвентаря и кафе будут переданы в благотворительный фонд «Закят».
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(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В ближайшую пятницу, 16 февраля, в парке «Черное озеро» состоится благотворительный мастер-класс по фигурному катанию, анонсирует пресс-служба городского проекта «Добрая Казань».

В этот день вся выручка от проката инвентаря и кафе будут переданы в благотворительный фонд «Закят». Таким образом, каждый воспользовавшийся услугами внесет свой вклад в помощь нуждающимся.

Пункт проката коньков будет открыт 16 февраля с 12.00. С 17.30 до 18.30 на катке пройдет бесплатный мастер-класс по фигурному катанию.

Мероприятие организуется проектом «Добрая Казань», который стал одним из 12 приоритетных направлений развития города и нацелен на формирование культуры благотворительности.
 


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