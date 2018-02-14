На Черном озере пройдет благотворительный мастер-класс по фигурному катанию

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В ближайшую пятницу, 16 февраля, в парке «Черное озеро» состоится благотворительный мастер-класс по фигурному катанию, анонсирует пресс-служба городского проекта «Добрая Казань».

В этот день вся выручка от проката инвентаря и кафе будут переданы в благотворительный фонд «Закят». Таким образом, каждый воспользовавшийся услугами внесет свой вклад в помощь нуждающимся.

Пункт проката коньков будет открыт 16 февраля с 12.00. С 17.30 до 18.30 на катке пройдет бесплатный мастер-класс по фигурному катанию.

Мероприятие организуется проектом «Добрая Казань», который стал одним из 12 приоритетных направлений развития города и нацелен на формирование культуры благотворительности.

