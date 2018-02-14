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Минниханов назвал хоккеистов «Ак Барса» «фартовыми ребятами»

14 февраля 2018, 16:07 , Фото: president.tatarstan.ru

Минниханов назвал хоккеистов «Ак Барса» «фартовыми ребятами» Президент Татарстана приехал на базу казанского клуба и пожелал команде удачи перед стартом плей-офф.
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(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с хоккеистами казанского «Ак Барса» и пожелал удачи подопечным Зинэтулы Билялетдинова в плей-офф Кубка Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Минниханов отметил, что в регулярном чемпионате нынешнего сезона «барсы» сыграли на хорошем уровне. «Но плей-офф – это уже другая история, другая игра. Мы ярые поклонники "Ак Барса" и вместе с вами будем радоваться нашим победам, переживать наши поражения. Их тоже нужно правильно воспринимать, делать выводы и настраиваться на новые победы. Есть уверенность, что в этом году мы серьезно подготовлены и можем бороться за победу», – подчеркнул Президент РТ.

Глава республики добавил, что главным в плей-офф для команды будет настрой и удача. «Удача в хоккее тоже важна. Шайба летит, полтора сантиметра туда – и залетает. А сантиметр в другую сторону – мимо. Но вы фартовые ребята, а мы будем за вас молиться и держать пальцы на удачу», – обратился он к хоккеистам.


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