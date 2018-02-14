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В Татарстане неизвестные похитили 2,6 млн рублей нефтегазовой компании

14 февраля 2018, 15:55

Группа лиц несколько лет перечисляла зарплату сотруднику, который существовал лишь по документам.
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(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» на сумму более 2,6 млн рублей, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По информации следователей, с 2011 по 2014 год неизвестные перечислили деньги в качестве зарплаты заместителю начальника юридического отдела, который на самом деле свои обязанности на работе не исполнял.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». В данный момент следователи устанавливают личности подозреваемых.


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