В Татарстане неизвестные похитили 2,6 млн рублей нефтегазовой компании

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» на сумму более 2,6 млн рублей, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По информации следователей, с 2011 по 2014 год неизвестные перечислили деньги в качестве зарплаты заместителю начальника юридического отдела, который на самом деле свои обязанности на работе не исполнял.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». В данный момент следователи устанавливают личности подозреваемых.