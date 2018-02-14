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Духовная жизнь

Мусульманки Казани соберутся на девичник-вечеринку

14 февраля 2018, 18:58

На девичнике расскажут о традициях ношения национальных костюмов татарского и крымскотатарского народов.
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(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В Казани состоится девичник-вечеринка «Татарский и крымскотатарский национальный костюм». Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.

Известные дизайнеры и историки национальных костюмов Татарстана и Крыма, в том числе Нурия Зарипова и преподаватель исламского права ДУМ Крыма Зейнеб Баирова, выступят перед собравшимися и расскажут о традициях ношения национальных костюмов татарского и крымско-татарского народов. Также они покажут модели национальных костюмов и головных уборов.

Мусульманки смогут принять участие и в мастер-классе по сочетанию хиджаба с национальными элементами.

Мероприятие пройдет завтра, 15 февраля, в конференц-зале ДУМ РТ.
 


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