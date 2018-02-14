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Экономика и финансы

Госдума приняла в первом чтении проект об изменении порядка погашения кредитов

14 февраля 2018, 16:50

При невозможности покрыть платеж полностью неустойка будет оплачиваться человеком в последнюю очередь.
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(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому будет изменена очередность погашения задолженности по потребительским кредитам. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно проекту, если сумма, которую человек смог внести, не целиком покрывает платеж, то в первую очередь погашаются проценты, а во вторую — основная сумма долга и только потом сама неустойка. Инициатором законопроекта выступило Правительство РФ.

У заемщика может хватать сумм лишь на уплату неустойки и процентов за пользование денежными средствами, однако размер его основного долга может по-прежнему не сокращаться, говорится в пояснительной записке к документу.


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