Россияне выбрали самые романтичные фильмы

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Картина «Форрест Гамп», вышедшая в 1994 году, стала самым романтичным фильмом в истории кино по мнению российских зрителей, пишет Lenta.ru.

Форрест Гамп», главную роль в котором исполнил Том Хэнкс, набрал более 55 тыс. голосов. На втором месте рейтинга оказался «Титаник» с Леонардо ди Каприо и Кейт Уинслет в главных ролях. За драму проголосовали 51,7 тыс. человек. Замыкает тройку лидеров российский фильм «Москва слезам не верит».

На четвертой строчке оказалась мелодрама «Унесенные ветром» 1939 года, на пятом – «Привидение» с Патриком Суэйзи и Деми Мур.

С шестого по десятое место заняли ленты «Великий Гэтсби», «Красотка», «Дневник памяти», «Миллионер из трущоб» и «Летят журавли».

Составители рейтинга отмечают, что женщины голосуют за любимые картины активнее, чем мужчины. Исключением стал «Форрест Гамп», его оценили чуть более 50 процентов мужчин.