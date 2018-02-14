Мухаметшин призвал актив движения «ТНВ» способствовать мобилизации основных групп избирателей

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Алия Замалеева). Глава татарстанского парламента, председатель высшего совета республиканского общественного движения «Татарстан – новый век» – «Татарстан – яна гасыр» Фарид Мухаметшин призвал его актив способствовать мобилизации всех основных групп избирателей Татарстана.

Сегодня в ходе выездного заседания высшего совета движения Председатель Госсовета РТ обозначил основные задачи «ТНВ» в избирательной кампании по выборам Президента России. Он отметил, что предстоящие в марте выборы – это событие, которое определит политический вектор развития страны на предстоящие шесть лет.

«Главной особенностью развернувшейся избирательной кампании является обострение международной обстановки и попытки давления на Россию. Чем ближе дата голосования, тем негативнее становится тон зарубежных комментариев, причем в отношении не только российской избирательной кампании, но и ситуации в нашей стране в целом», – сказал в своем выступлении Мухаметшин.

Ответом на это, по мнению политика, должна стать активность избирателей на выборах. Поскольку от Татарстана традиционно ждут большой явки и высоких процентов по голосованию, республика будет находиться под особым вниманием, уверен он. «Нам важна явка, а через это – легитимность проводимых в марте выборов, прозрачность избирательной кампании на всех этапах», – отметил Мухаметшин.

По мнению главы парламента РТ, высокая явка татарстанских избирателей на всех уровнях выборов – это одна из важных традиций общественно-политической жизни республики. «Особенно важно это сегодня, когда страна столкнулась с политикой жестких санкций, информационным и политическим давлением», – добавил он.

Фарид Мухаметшин уверен, что необходимо развернуть широкую информационную кампанию, напомнить татарстанцам о тех позитивных изменениях, которые произошли за последние годы в целом по стране и в особенности в республике при поддержке федеральных властей.

В завершение своего выступления председатель высшего совета движения «ТНВ» пожелал активу успехов и достижений в реализации больших задач как на период избирательной кампании, так и в целом в 2018 году.

В рамках выездного заседания состоялось подписание соглашения между Общественной палатой РТ и движением «ТНВ».

Завершением заседания стал круглый стол «Новые акценты в развитии молодежной политики Республики Татарстан». Собравшиеся обсудили наиболее значимые проекты, которые реализуют в регионе для поддержки молодежных движений. В формате свободного микрофона собравшиеся проанализировали новые парадигмы в образовательном пространстве, мировой исторический опыт и современные проблемы молодежной политики.