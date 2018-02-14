Марат Башаров представит исламскую постановку «Разговор с душой. За гранью»

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Актер Марат Башаров представит 18 февраля на сцене Crocus City Hall театрально-музыкальную постановку «Разговор с душой. За гранью», сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Артист выступил в роли режиссера и сыграл главную роль в этом спектакле. На сегодняшний день это единственный во всем исламском мире проект, созданный в рамках профилактики экстремизма. Его организаторами выступают Совет муфтиев России и ДУМ Москвы.

Спектакль включает масштабную хореографию и современные визуальные спецэффекты. Действие разворачивается в аравийской пустыне, на ближневосточных полях сражений и в московских двориках.

В фойе перед началом показа состоится посвященная Сирии выставка под названием «Я хочу домой, мама».

В постановке задействованы известные актеры, певцы и танцоры, в том числе и финалистка шоу «Голос» Эльмира Калимуллина. Над хореографическими постановками работал победитель телешоу «Танцуй», хореограф популярного проекта «Танцы» Александр Могилев.