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Айрат Фаррахов: Марат Садыков – один из самых авторитетных руководителей отрасли

14 февраля 2018, 15:37 , Фото: Ильнар Тухбатов

Айрат Фаррахов: Марат Садыков – один из самых авторитетных руководителей отрасли Депутат Госдумы от Татарстана считает бесконфликтность достоинством нового министра здравоохранения РТ.
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(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Ставший министром здравоохранения Татарстана Марат Садыков является одним из самых авторитетных руководителей отрасли. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» высказал депутат Государственной Думы от РТ, экс-министр здравоохранения республики Айрат Фарахов.

Марат Садыков относится к категории людей, которые сделали себя сами, поскольку прошел путь от врача до министра, отметил парламентарий.

«К заслугам Марата Наилевича [Садыкова] я бы отнес бесконфликтность. Когда мы построили 7-ю горбольницу, нам необходимо было объединить три коллектива, включая коллектив бывшей 7-й больницы, коллектив больницы скорой медицинской помощи. Это были совершенно разные коллективы и, самое главное, разные медицинские школы. Заслуга Марата Наилевича в том, что удалось их объединить и создать очень хороший коллектив, который работает в 7-й городской больнице», – заметил Фаррахов.

В ближайшее время основная задача Садыкова будет заключаться в преодолении недоверия как со стороны пациентов, так и со стороны отрасли. Кроме того, важно сохранить темп, заданный прежним главой ведомства, и двигаться вперед, добавил депутат Госдумы.

Сегодня, 14 февраля, Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении Марата Садыкова на пост министра здравоохранения РТ. С 2008 года новый глава ведомства занимает должность главврача 7-й городской клинической больницы. Возглавлявший ранее Минздрав республики Адель Вафин работал на этом посту с 2013 года.


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