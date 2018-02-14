Совет Федерации поддержал продление амнистии капиталов

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Совет Федерации одобрил пакет из трех законов о проведении второго этапа амнистии капитала в 2018 – 2019 годах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Срок второго этапа амнистии капиталов установлен с 1 марта 2018-го по 28 февраля 2019 года. Объем гарантий для подающих деклараций на втором этапе будет сохранен на том же уровне, что и для сделавших это в первый этап.

Закон об амнистии капиталов был принят Государственной Думой 9 февраля. Новелла предусматривает, что бизнесмены будут иметь возможность задекларировать уже закрытые счета, которые будут освобождены от налогов после их раскрытия.