Возбуждено уголовное дело против парня, который поджог пенсионера в Камских Полянах

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В отношении 22-летнего парня, который поджег пенсионера в Камских Полянах, возбуждено уголовное дело, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 13 февраля молодой человек облил воспламеняющейся жидкостью и поджег 66-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали с ожогами 40 процентов тела. В процессе расследования подозреваемого удалось задержать.

По версии следствия, парень в тот день пришел в гости к приятелю, но тот не открыл дверь. В подъезде он повстречал пьяного пенсионера. Мужчины повздорили, парень ударил оппонента, отобрал у него флакон со спиртом, облил его и поджег. На площадку вышла соседка, которая рассказала, что стоящий над горящим мужчиной молодой человек со смехом посоветовал ей тушить пламя и ушел. Женщина облила пенсионера водой из ведер и вызвала медиков.

Свою причастность 22-летний парень признал лишь частично. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Следователи изучают обстоятельства происшествия.