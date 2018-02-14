Мэр Казани пообещал к 23 февраля определить сроки ремонта неисправной станции канализации

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин по итогам встречи с жильцами домов 161 и 163 по улице Боевая распорядился об установлении к 23 февраля четких сроков ремонта неисправной канализационной насосной станции (КНС), введенной в эксплуатацию в 2015 году. Об этом сообщает пресс-служба исполкома Казани.

«23 февраля у вас будет документ, где будут указаны сроки и этапы, когда и что будет сделано», – заверил местных жителей градоначальник.

Искать исчерпывающее техническое решение, способное обеспечить полноценную работу канализационно-насосной станции, предстоит обслуживающей эту территорию управляющей компании, Комитету ЖКХ и МУП «Водоканал».

Проблему неприятного запаха от новой КНС во дворе многоэтажек мэру обрисовала местная жительница Аида Хамидова на его встрече с коллективом завода «Электроприбор». Сегодня градоначальник лично прибыл на место, однако жильцы двора обратили внимание мэра на то, что к его приезду хотя бы на время проблему запаха заведомо устранили.

«Сейчас у нас все достаточно благополучно выглядит, видимо, к вашему приезду готовились – запахов нет. Если бы вы приехали внезапно, вы бы все это почувствовали. У нас стоит этот запах в квартирах, мы не можем окна открывать», – пожаловалась одна из местных жительниц.

Как пояснили жильцы двух домов, проблемы начались пару лет назад, когда ООО «Бриз» построило и ввело в эксплуатацию новую КНС. Новая станция появилась у дома № 161 по улице Боевая рядом со старой КНС МУП «Водоканал». Она обслуживает всю жилую и нежилую застройку в районе водозабора «Волжский», отводя стоки в Юдинский канализационный коллектор. С ее вводом МУП «Водоканал» посчитало возможным отключить старую КНС 1971 года постройки.

Однако новая канализационная станция вскоре преподнесла неприятный сюрприз – зловонный запах по всей окрестной территории. Жители безуспешно пытаются решить проблему в различных инстанциях с 2016 года.

Кроме того, 14 января вышел из строя насос новой КНС, стоки по рельефу попали в расположенный неподалеку залив Волги. МУП «Водоканал» в тот же день переключило потребителей на свою старую КНС, остановив новую на ремонт, а также оказал собственнику помощь в ремонте насосов, запорно-регулирующей арматуры, настройке автоматики, замене вентиляционного оборудования и очистке приемного резервуара.

Как пояснил председатель Комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин, при монтаже КНС не были соблюдены параметры вытяжной вентиляции, поэтому выхлопы не успевают рассеиваться без последствий для окружающих.

«Вентиляционная труба достаточно низкая. Рядом стоит старая КНС "Водоканала", которой больше 45 лет, и от нее нет никаких запахов, ничего. Там этот выхлоп расположен метра на полтора – два выше», – сказал Гиниятуллин, пообещав, что на решение этой проблемы не потребуется много времени.

Чтобы не допускать изливов стоков из-за неисправности насоса, по его словам, потребовались кардинальные действия. Этот объект (КНС ООО «Бриз») передан «Водоканалу» на обслуживание и в настоящее время технически исправен.

Ильсур Метшин заверил, что городские власти будут держать ситуацию под контролем. И бонусом к решению первостепенных проблем попросил жильцов подготовить предложения по благоустройству территории двора.