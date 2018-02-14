Рустам Минниханов раскритиковал районы за снижение поголовья КРС и надоев молока

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на заседании коллегии Минсельхозпрода РТ по итогам работы агропромышленного комплекса республики за 2017 год Президент Татарстана Рустам Минниханов высказал критику в адрес районов, которые допустили снижение поголовья крупного рогатого скота и уменьшение надоев молока.

Лидер республики подчеркнул, что 17 районов допустили снижение поголовья крупного рогатого скота на 15 тыс. голов. Это Муслюмовский, Арский, Нижнекамский и другие муниципалитеты.

«Без поголовья животноводства не бывает, чтобы вы знали, – сказал Президент РТ главам районов. – Обратите внимание на эту проблему».

Также он отметил, что в четырех районах произошло снижение надоев молока – в Мензелинском, Камско-Устьинском, Тукаевском и Арском. «Вы попадаете под критику», – обратился к руководителям муниципалитетов Рустам Минниханов.

По его словам, десять лет назад в республике на 100 дворов приходились 54 коровы, а сегодня – всего 21. «В Елабужском, Бугульминском и Альметьевском районах – по пять коров. Что вам мешает работать с населением? Это же их доходы», – заявил представителям этих районов лидер республики.

В Татарстане поставлена задача к 2020 году производить 2 млн т молока и 600 тыс. т мяса, напомнил Президент РТ. «Чтобы ее достичь, нужно активно заняться строительством животноводческих комплексов и работать по увеличению численности продуктивного скота. Максимально нужно использовать все формы государственной поддержки», – резюмировал он.