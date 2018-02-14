На КВЗ завершили строительство нового корпуса испытательной лаборатории

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). На Казанском вертолетном заводе холдинга «Вертолеты России» запустили в эксплуатацию новый корпус лаборатории динамических испытаний узлов и агрегатов вертолетов. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Количество оборудования выросло с 15 до 36 единиц, благодаря чему лаборатория может испытывать в три раза больше техники, отмечается в сообщении.

В новый корпус перенесли испытания карданных валов привода вентилятора и роликов тросового управления вертолета Ми-8, а также гидросистемы вертолета «Ансат».