Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

На КВЗ завершили строительство нового корпуса испытательной лаборатории

14 февраля 2018, 15:23

Лаборатория сможет испытывать в три раза больше техники благодаря росту количества оборудования.
Мексика к 2020 году может купить до 15 вертолетов «Ансат»
Передан в эксплуатацию первый VIP-«Ансат»
Первым заказчиком медицинской версии вертолета «Ансат» станет Минздрав Татарстана
«POZIS» и КВЗ создали промышленный тандем
Вертолеты КВЗ будут проводить полеты по прежним маршрутам

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). На Казанском вертолетном заводе холдинга «Вертолеты России» запустили в эксплуатацию новый корпус лаборатории динамических испытаний узлов и агрегатов вертолетов. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Количество оборудования выросло с 15 до 36 единиц, благодаря чему лаборатория может испытывать в три раза больше техники, отмечается в сообщении.

В новый корпус перенесли испытания карданных валов привода вентилятора и роликов тросового управления вертолета Ми-8, а также гидросистемы вертолета «Ансат».


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter