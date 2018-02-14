Рафик Мухаметшин: «Создание Совета улемов очень важно, но не все понимают это»

(Болгар, 14 февраля, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Создание Всероссийского совета улемов (мусульманских ученых – прим. Т-и) очень важно для страны, но не у всех религиозных деятелей есть понимание этого. Таким мнением с ИА «Татар-информ» поделился ректор Болгарской исламской академии Рафик Мухаметшин.

Сегодня при многих духовных управлениях в России есть советы улемов, которые могут выносить правовые решения по различным вопросам (фетвы), формулировать консолидированное мнение и так далее. При Болгарской исламской академии планируется создать Всероссийский совет улемов.

«По нашим планам, в совете улемов будет две палаты – ханафитская и шафиитская. Впоследствии будем вместе обсуждать вопросы и принимать решения. Создание Совета улемов сегодня очень важно, но, к сожалению, не у всех есть понимание этого», – сказал Мухаметшин.

Сегодня в Болгарской исламской академии проходят чтения имени Шигабутдина Марджани, посвященные вопросу издания фетв. Эта деятельность также находится в компетенции Совета улемов.

На самой конференции большей частью были представлены делегаты из регионов Северного Кавказа и зарубежных стран. Рафик Мухаметшин отметил низкую активность представителей некоторых учредителей самой академии. В то же время представители кавказских регионов открыты к диалогу.

«К сожалению, основные представители наших двух учредителей – ЦДУМ и ДУМ РФ – представлены очень слабо. Хотелось бы, чтобы приехали ключевые фигуры, но не получилось. Это тоже не совсем понятно», – признал ректор БИА.

В рамках конференции, которая проходит сегодня в Болгаре, богословы и исламоведы из регионов РФ и зарубежных стран делятся опытом издания фетв и реализации фетв. В чтениях принимают участие представители России, Египта, Индии, Индонезии и других стран.