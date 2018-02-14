Депутаты рассмотрят законопроект о пожизненном заключении для педофилов

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Группа депутатов Госдумы под руководством вице-спикера Ирины Яровой внесла на рассмотрение законопроект по усилению мер защиты детей от сексуального насилия. Согласно ему, предлагается ужесточить наказание для педофилов вплоть до пожизненного, сообщает ТАСС.

«Законопроектом предлагается установить пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 14 лет, влекущие тяжкие последствия для жизни и здоровья», – заявила Яровая на пленарном заседании.

Парламентарий пояснила, что «из-за высокой латентности этих преступлений, психологической подавленности и замкнутости детей, находящихся в ситуации постоянного насилия, информация о совершении этих преступлений появляется значительно позже». Поэтому в законопроекте предлагается приостановить сроки давности по преступлениям в отношении малолетних до достижения ими совершеннолетия. Также впервые устанавливается дополнительное отягчающее вину обстоятельство, когда преступление совершается лицами, совместно проживающими с детьми и подростками. Кроме того, предусматривается ответственность за заранее не обещанное укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении детей.

Законопроект поддержан Верховным Судом, Генпрокуратурой, МВД, Следственным комитетом, Минюстом, Минздравом, Роскомнадзором, Уполномоченным по правам ребенка и Институтом им. Сербского.