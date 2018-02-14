В Казани выписали женщину, которую в роддом доставили сотрудники ГИБДД

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Сегодня из роддома №4 выписали женщину, чьи роды прошли успешно благодаря своевременному вмешательству сотрудников ГИБДД.

Вечером девятого февраля рядом с экипажем ГИБДД на улице Несмелова остановилась машина. Ее владелец попросил инспекторов сопроводить его авто до роддома, объяснив, что в салоне находится его беременная жена, у которой начались роды, а в городе – пробки.

«Позвонила жена, говорит: "Началось". Я прилетел домой, пытались "скорую" вызвать, но они долго не приезжали. Время между схватками меньше четырёх минут. Позвонили знакомой акушерке, она говорит: "Все, пора". Я повёз её сам. Под мостом пробка, встали. Делать нечего, пришлось к полицейским обратиться. Иначе бы она так в машине и родила», – рассказал новоявленный отец Альберт Файзуллин.

Быстро сориентировавшись в ситуации, полицейские получили разрешение начальства и под вой сирен помчались к роддому на высокой скорости, а машина с беременной следовала за ними.

У Альберта и Натальи Файзуллиных уже есть старший сын – ему 16 лет, из-за учебы он не смог приехать на выписку. Новорожденную дочь супруги хотят назвать Альбиной.