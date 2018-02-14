Вокалист из Лениногорска сразится за выход в финал «Ты супер!»

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Вокалист из Лениногорска Владимир Скрипаль принимает участие во втором сезоне проекта «Ты супер!», сообщает пресс-служба администрации Лениногорского района.



Второй сезон проекта на телеканале НТВ стартовал 10 февраля.



Мальчик живет в приемной семье Наталии Сивачевой в селе Старая Письмянка вместе с братом Андреем и сестрой Дианой. Все свободное время он посвящает пению. Владимир занимается вокалом во Дворце культуры уже семь лет и является участником ансамбля «Сарвиназ» под руководством Рамзии Галимовой.



Сейчас он учится в музыкальном педагогическом колледже. В дальнейшем хотел бы перейти в музыкальный колледж в Казани на отделение вокала. Помимо музыки Володя увлечен кулинарией – он очень вкусно готовит. Его заветная мечта связана с семьей: он хотел бы, чтобы приемная мама и родная мама стали подругами.



Чтобы помочь Скрипалю выйти в финал, необходимо проголосовать за него по ссылке на сайте конкурса: http://www.ntv.ru/peredacha/Super/team/68240/17812.



Ранее сообщалось, что вокалистка из Альметьевска поборется за выход в финал шоу «Ты – супер!».