В Казани сотрудница наркоконтроля присвоила 730 тысяч рублей вещдоков

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В Казани сотрудница регионального Управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков присвоила денежную сумму, являвшуюся вещественным доказательством по уголовному делу, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Установлено, что работая главным специалистом-экспертом финансового отдела ФСКН, она приняла от следователя 730 тысяч рублей вещдоков, присвоила их и распорядилась по собственному усмотрению.

Решением суда 54-летняя женщина осуждена на два года лишения свободы условно по статье «Присвоение, совершенное в крупном размере».