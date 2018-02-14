Появились сообщения о переходе Оздоева и Набиуллина в «Зенит»

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Два игрока «Рубина» – защитник Эльмир Набиуллин и полузащитник Магомед Оздоев – якобы уже перешли из казанского клуба в петербургский «Зенит». Об этом в своем Telegram-канале написал комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

«Оздоев и Набиуллин уже покинули расположение "Рубина" и совсем скоро пройдут медосмотр для "Зенита"», – сообщил спортивный обозреватель.

В пресс-службе «Рубина» заявили, что ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию они не могут, поскольку на данный момент не располагают какими-либо официальными данными по поводу возможного трансфера.

Точно известно, что 12 февраля в составе команды Набиуллин и Оздоев отправились на третий зимний сбор «Рубина» в испанскую Марбелью, который продлится до 25 февраля. Завтра, 15-го числа, казанцы проведут в Испании первый из четырех запланированных товарищеских матчей с норвежским «Сарпсборгом».