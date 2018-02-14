Глава Минтранса предложил принять закон о сбивании дронов до начала ЧМ-2018

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Принять закон, который позволит силовым ведомствам устранять беспилотные летательные аппараты, нарушившие границы запретных зон, необходимо до начала чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом глава Минтранса РФ Максим Соколов заявил во время «парламентского часа» в Совете Федерации, пишет «Коммерсантъ».

Чтобы обеспечить безопасность на закрытых объектах, нужно не только фиксировать нарушения за незаконное пользование воздушным пространством, но и пресекать эти действия, заявил он.

«Я рассчитываю, что еще до начала ЧМ-2018 эти изменения будут внесены и утверждены нормами законов», – отметил Соколов.

Законопроект был опубликован накануне.