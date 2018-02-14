Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Глава Минтранса предложил принять закон о сбивании дронов до начала ЧМ-2018

14 февраля 2018, 14:40

Максим Соколов объяснил необходимость решения мерами по обеспечению безопасности на закрытых объектах.
Карлуш Кейруш: «Рады, что нам выпало сыграть в Казани на чемпионате мира»
Нюша и Екатерина Скулкина представили Казань на жеребьевке ЧМ-2018
Спекулянтов билетами на ЧМ-2018 предлагают штрафовать на сумму до 1 млн рублей
Правительство обсудит выделение регионам 1,35 млрд рублей на проведение ЧМ-18
В Казани запущены часы обратного отсчета до ЧМ-2018 по футболу

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Принять закон, который позволит силовым ведомствам устранять беспилотные летательные аппараты, нарушившие границы запретных зон, необходимо до начала чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом глава Минтранса РФ Максим Соколов заявил во время «парламентского часа» в Совете Федерации, пишет «Коммерсантъ».

Чтобы обеспечить безопасность на закрытых объектах, нужно не только фиксировать нарушения за незаконное пользование воздушным пространством, но и пресекать эти действия, заявил он.

«Я рассчитываю, что еще до начала ЧМ-2018 эти изменения будут внесены и утверждены нормами законов», – отметил Соколов.

Законопроект был опубликован накануне.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter