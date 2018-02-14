Юристы помогли елабужанам советами по проблемам в сфере ЖКХ

(Елабуга, 14 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Руководитель Центра общественного контроля ЖКХ Дмитрий Романов в рамках Дня правовой помощи в сфере ЖКХ в Елабуге рассказал о нововведениях в коммунальной сфере, дал разъяснения о том, как формируются коммунальные счета, а также ответил на личные вопросы жителей.



В ходе встречи жительница Тарловки Юлия Давыдова пожаловалась, что их дом не вошел в программу капитального ремонта, а также на отсутствие дорожной развязки при подъезде к поселку. «Тарловка находится рядом с трассой, но из-за отсутствия разворота нам приходится сначала доехать до Набережных Челнов, а лишь потом до Тарловки. В целом мы теряем до 20 км», – посетовала женщина.

Как отмечают в исполкоме города, о проблеме здесь знают и уже подготовили письмо-обращение в соответствующие органы. «Я сегодня не могу сказать, когда именно здесь появится дорожная развязка, так как это федеральная трасса, решение будет приниматься в Москве», – отметил руководитель исполкома города Рамиль Марданов.

Руководитель центра общественного контроля ЖКХ Дмитрий Романов рассказал о том, на что больше всего жалуются жители Татарстана в сфере ЖКХ. «Самый основной вопрос – это начисления за ЖКУ. Население часто не соглашается суммами начислений, считает, что порой они бывают завышенными. Сегодня у нас в республике платежеспособность населения – 99,1 процента, но когда возникают какие-то непонятные цифры, собственники уже начинают жаловаться на те или иные недоделки обслуживающих организаций», – отметил Романов.

В связи с этим он предложил населению пользоваться коммунальными калькуляторами на государственных сайтах, а управляющим компаниям и ТСЖ – плотнее работать с населением, тогда вопросов и жалоб будет меньше.